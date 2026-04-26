هدد عامل جراج.. القبض على شخص بحوزته بندقية صيد وسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عامل بأحد الجراجات بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية من أحد الأشخاص لقيامه بالصيد ببندقية هواء بالمنطقة محل عمله وحال إعتراضه عليه قام بالتعدى عليه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل بجراج – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) قرر أنه بتاريخ 19/ الجارى وحال تواجده بالجراج محل عمله قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "يحمل بندقية صيد" بصيد الطيور أمام الجراج ولدى مُعاتبته له قام بإخراج سلاح أبيض، والتعدى عليه بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (بندقية ضغط هواء ، سلاح أبيض "المستخدمين فى الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





