عاهة مستديمة| تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها بـ دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها وإحداث إصابتها التي تسببت في عاهة مستديمة بمنطقةدار السلام لـ 3 مايو .



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمة “م . ع ” ربة منزل تشاجرت مع جارتها بسبب خلافات الجيرة فأصابتها بعاهة مستديمة التي وردت وفقا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي جاء فيه أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت المتهمة سلاحا أبيض “سكين” بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدتين بدائرة قسم شرطة دار السلام، مما أسفر عن اصابة أحدهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمة والمجني عليها بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدت الأولى على الثانية بالضرب بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة.