خدمات المرور من المنزل.. خطوات إنهاء إجراءات سيارتك إلكترونيًا

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، لم يعد تجديد رخصة السيارة أو إنهاء الإجراءات المرورية عبئًا كما كان في السابق، حيث أتاحت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية متكاملة تُمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة من المنزل، دون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة داخل وحدات المرور.

طفرة الداخلية في «التحول الرقمي»

كان مجرد التفكير في موعد "تجديد رخصة السيارة" يمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن المصري، حيث ترتبط الصورة الذهنية دائماً بالاستيقاظ مبكراً والوقوف في طوابير ممتدة لساعات طويلة وسط الزحام.

لكن اليوم، وبفضل طفرة "التحول الرقمي" التي تقودها وزارة الداخلية، تبدل المشهد تماماً، وأصبح بإمكانك إنهاء كافة معاملاتك المرورية وأنت تحتسي قهوتك الصباحية في منزلك.

بوابة مرور مصر تقضي على «الوسطاء»

أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي "بوابة مرور مصر" حزمة ضخمة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى "تصفير" الطوابير داخل الوحدات، فمن خلال خطوات بسيطة على هاتفك المحمول، يمكنك تجديد رخصة المركبة، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وحتى الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونياً عبر وسائل الدفع الرقمية المتنوعة.

تتيح البوابة باقة متنوعة من الخدمات التي كانت تتطلب سابقاً جهداً شاقاً؛ فعلى رأس هذه الخدمات تأتي إمكانية تجديد رخصة المركبة "أونلاين" مع خيار توصيل الرخصة حتى باب المنزل عبر البريد المصري، وهي الخدمة التي لاقت استحساناً واسعاً لما توفره من وقت قياسي، فضلاً عن إمكانية استصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة أو المركبة، وحتى حجز لوحات معدنية مميزة عبر خدمة "لوحتك" التي تذهب عوائدها لدعم صندوق تحيا مصر، وضمنت شفافية كاملة في تحصيل الرسوم، حيث قضت تماماً على ما كان يعرف بـ "الوسطاء".

رخصتك "دليفري" حتى باب المنزل

تعد المفاجأة الأبرز في هذه المنظومة هي خدمة "التوصيل المنزلي"، فبعد إتمام إجراءات التجديد إلكترونياً، يتاح للمواطن اختيار خدمة توصيل الرخصة إلى عنوان سكنه أو عمله عبر البريد المصري.

وتعطس هذه الخطوة مدى التطور في فكر "أنسنة الخدمات"، حيث لم يعد المواطن مضطراً للذهاب إلى وحدة المرور إلا في حالات محدودة جداً مثل "الفحص الفني" الذي أصبح هو الآخر يتم عبر حجز موعد مسبق أو من خلال الوحدات الإلكترونية المتنقلة.

تعتمد منظومة المرور "أون لاين" على قواعد بيانات مشفرة وعالية التأمين، مما يضمن حماية بيانات المواطنين وسرية معاملاتهم المالية، كما ساهمت هذه المنظومة في تقليل الضغط المروري حول وحدات التراخيص.

وانعكس ذلك إيجابياً على حركة الشارع، حيث تمثل دعوة لكل مواطن لاستبدال "مشوار المرور" التقليدي بـ "نقرة زر" واحدة، ليوفر وقته وجهده، ويستمتع بخدمة تليق بـ "الجمهورية الجديدة" التي تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتها.