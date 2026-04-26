الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
ليلة مرعبة في أمريكا.. 9 مصابين خلال إطلاق نار قرب جامعة إنديانا
خدمات المرور من المنزل.. خطوات إنهاء إجراءات سيارتك إلكترونيًا

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، لم يعد تجديد رخصة السيارة أو إنهاء الإجراءات المرورية عبئًا كما كان في السابق، حيث أتاحت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية متكاملة تُمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة من المنزل، دون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة داخل وحدات المرور.

طفرة الداخلية في «التحول الرقمي»

كان مجرد التفكير في موعد "تجديد رخصة السيارة" يمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن المصري، حيث ترتبط الصورة الذهنية دائماً بالاستيقاظ مبكراً والوقوف في طوابير ممتدة لساعات طويلة وسط الزحام.

لكن اليوم، وبفضل طفرة "التحول الرقمي" التي تقودها وزارة الداخلية، تبدل المشهد تماماً، وأصبح بإمكانك إنهاء كافة معاملاتك المرورية وأنت تحتسي قهوتك الصباحية في منزلك.

بوابة مرور مصر تقضي على «الوسطاء»

 أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي "بوابة مرور مصر" حزمة ضخمة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى "تصفير" الطوابير داخل الوحدات، فمن خلال خطوات بسيطة على هاتفك المحمول، يمكنك تجديد رخصة المركبة، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وحتى الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونياً عبر وسائل الدفع الرقمية المتنوعة. 

تتيح البوابة باقة متنوعة من الخدمات التي كانت تتطلب سابقاً جهداً شاقاً؛ فعلى رأس هذه الخدمات تأتي إمكانية تجديد رخصة المركبة "أونلاين" مع خيار توصيل الرخصة حتى باب المنزل عبر البريد المصري، وهي الخدمة التي لاقت استحساناً واسعاً لما توفره من وقت قياسي، فضلاً عن إمكانية استصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة أو المركبة، وحتى حجز لوحات معدنية مميزة عبر خدمة "لوحتك" التي تذهب عوائدها لدعم صندوق تحيا مصر، وضمنت شفافية كاملة في تحصيل الرسوم، حيث قضت تماماً على ما كان يعرف بـ "الوسطاء".

رخصتك "دليفري" حتى باب المنزل

تعد المفاجأة الأبرز في هذه المنظومة هي خدمة "التوصيل المنزلي"، فبعد إتمام إجراءات التجديد إلكترونياً، يتاح للمواطن اختيار خدمة توصيل الرخصة إلى عنوان سكنه أو عمله عبر البريد المصري. 

وتعطس هذه الخطوة مدى التطور في فكر "أنسنة الخدمات"، حيث لم يعد المواطن مضطراً للذهاب إلى وحدة المرور إلا في حالات محدودة جداً مثل "الفحص الفني" الذي أصبح هو الآخر يتم عبر حجز موعد مسبق أو من خلال الوحدات الإلكترونية المتنقلة.

تعتمد منظومة المرور "أون لاين" على قواعد بيانات مشفرة وعالية التأمين، مما يضمن حماية بيانات المواطنين وسرية معاملاتهم المالية، كما ساهمت هذه المنظومة في تقليل الضغط المروري حول وحدات التراخيص.

وانعكس ذلك إيجابياً على حركة الشارع، حيث تمثل دعوة لكل مواطن لاستبدال "مشوار المرور" التقليدي بـ "نقرة زر" واحدة، ليوفر وقته وجهده، ويستمتع بخدمة تليق بـ "الجمهورية الجديدة" التي تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

خدمات المرور من المنزل إنهاء إجراءات سيارتك إلكترونيًا وحدات المرور تجديد رخصة السيارة وزارة الداخلية

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

المجني عليه

تأجيل استئناف المتهم في جريمة المنشار الكهربائي بالإسماعيلية لـ 31 مايو

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري لـ 23 يونيو

الملتقى

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة الجامعات لتنظيم ملتقى معايشة .. صور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

