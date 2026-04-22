عقوبة التلاعب في لوحات السيارة المعدنية بعد واقعة مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدة سيارة "ملاكى" بطمس لوحاتها المعدنية والتلاعب بأرقام اللوحة الخلفية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدتها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتلافى المخالفات المرورية.

عقوبة المخالفين

وضع قانون المرور عقوبة على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها.

أما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.