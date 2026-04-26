نتنياهو: الجيش يعمل في لبنان بحزم وقوة لإزالة تهديدات حزب الله

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، قال إن الجيش يعمل في لبنان بحزم وقوة لإزالة تهديدات حزب الله.



وأضاف نتنياهو، أن انتهاكات حزب الله تقوض اتفاق وقف إطلاق النار، ونتحرك بحزم وفقا لاتفاقنا مع الولايات المتحدة ولبنان للقضاء على أي تهديد.

وقال حزب الله اللبناني أنه استهدف بمسيرة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة وحقق إصابات.



يأتي ذلك فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان .

وذكر الجيش الإسرائيلي: لا يسمح لسكان جنوب لبنان بالاقتراب من مناطق نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

وتابع الجيش الإسرائيلي: نتمركز بمواقعنا جنوبي لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار لمواجهة نشاطات حزب الله المستمرة.

وأردف الجيش الإسرائيلي، أننا نحذر سكان أكثر من 20 قرية جنوبي لبنان بعدم التحرك جنوبا وسكان 50 قرية أخرى بعدم العودة إليها.