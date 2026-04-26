جيش الاحتلال يصدر إنذارا لسكان 7 بلدات جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والابتعاد مسافة 1000 متر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال أصدر إنذارا لسكان 7 بلدات جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والابتعاد مسافة 1000 متر.

قال حزب الله اللبناني أنه استهدف بمسيرة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة وحقق إصابات.



يأتي ذلك فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان .

وذكر الجيش الإسرائيلي: لا يسمح لسكان جنوب لبنان بالاقتراب من مناطق نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

وتابع الجيش الإسرائيلي: نتمركز بمواقعنا جنوبي لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار لمواجهة نشاطات حزب الله المستمرة.

وأردف الجيش الإسرائيلي، أننا نحذر سكان أكثر من 20 قرية جنوبي لبنان بعدم التحرك جنوبا وسكان 50 قرية أخرى بعدم العودة إليها.