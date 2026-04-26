استجابةً لمطالب الطلاب.. جامعة الأزهر تناقش عودة السمر كورس

تستعد جامعة الأزهر لاعتماد نظام «السمر كورس» مجددًا، وإعلان الضوابط المنظمة له، وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تأتي استجابةً لمطالبات متكررة من الطلاب بإعادة العمل بهذا النظام.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن نادى عدد كبير من الطلاب إدارة الجامعة بضرورة عودة «السمر كورس»، مؤكدين أهميته في مساعدة الطلاب على تحسين أوضاعهم الدراسية، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى الاستجابة لتلك المطالب وطرح الأمر للمناقشة خلال اجتماع المجلس القادم تمهيدًا لاعتماد الضوابط الخاصة به.

ومن ناحية أخرى، تطلق جامعة الأزهر، ممثلة في كليتي التربية للبنين بالقاهرة والدعوة الإسلامية بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، تحت عنوان: «رواد الوعي: مهارة المعلم ورسالة الداعية في الفضاء الرقمي».