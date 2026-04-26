الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض الدقيق والسكر والمكرونة والشاي.. تراجع أسعار 7 سلع اليوم

رانيا أيمن

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث مالت أسعار عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والدقيق والمكرونة إلى الانخفاض، بينما سجلت سلع أخرى مثل الأرز والبيض والزيوت ارتفاعات متفاوتة القيمة.
 

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار السلع الأساسية اليوم كالتالي:
 

تراجع اليوم متوسط سعر السكر المعبأ بقيمة 4.02 جنيه ليصل للكيلو إلى 33.73 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار 3.36 جنيه ليسجل 24.95 جنيه.
وفيما يخص أسعار المكرونة بمختلف أنواعها، فقد انخفض سعر عبوة المكرونة (400 جرام) بقيمة 4.27 جنيه لتسجل 24.27 جنيه، 

وتراجع كيلو المكرونة المعبأة بقيمة 0.51 جنيه ليصل إلى 28.03 جنيه، في حين سجلت المكرونة السائبة انخفاضاً قدره 1.17 جنيه ليبلغ سعر الكيلو 26.14 جنيه.
 

أسعار البقوليات 

انخفض اليوم سعر الفول المعبأ (مجروش) بقيمة 4.02 جنيه ليسجل 64.68 جنيه للكيلو، وسجلت بعض أصناف العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً بقيمة 6.68 جنيه ليصل السعر إلى 61.35 جنيه للكيلو. 

وتراجع سعر الشاي السائب بقيمة 29.9 جنيه ليسجل متوسط سعر الكيلو 232.35 جنيه. 

وبالنسبة للعبوات الصغيرة، فانخفض أيضاً شاي العروسة (40 جم) بقيمة 0.88 جنيه ليسجل 10.61 جنيه، وتراجع شاي ليبتون (40 جم) بقيمة 0.58 جنيه ليصل إلى 12.54 جنيه. 

كما سجلت بعض أصناف زيت عباد الشمس تراجعاً بقيمة 1.64 جنيه ليصل اللتر إلى 97.76 جنيه.
 

السلع التي شهدت ارتفاعاً
 

وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض السلع ارتفاعات سعرية متفاوتة؛ حيث زاد سعر كيلو الأرز المعبأ بقيمة طفيفة بلغت 0.29 جنيه ليسجل 34.9 جنيه، وارتفع الفول المعبأ (العادي) بقيمة 0.46 جنيه ليصل إلى 63.59 جنيه للكيلو. 

كما سجل العدس الأصفر المعبأ زيادة بقيمة 3.07 جنيه ليصل إلى 68.65 جنيه، وارتفعت بعض الأصناف الأخرى من العدس المعبأ (صحيح) بقيمة 1.62 جنيه لتسجل 69.65 جنيه للكيلو.
وفيما يخص زيوت الطعام، ارتفع سعر لتر زيت الذرة (أصناف متنوعة) بقيمة 1.21 جنيه ليسجل 117.85 جنيه، بينما سجلت أصناف أخرى من زيت عباد الشمس زيادة بقيمة 0.59 جنيه ليصل اللتر إلى 99.99 جنيه.
 

أما بالنسبة لأسعار البيض بمختلف أنواعه، فقد سجلت الكرتونة (متوسط عام) ارتفاعاً بقيمة 3.46 جنيه لتصل إلى 127.62 جنيه. 

وبلغ سعر البيضة البيضاء 4.87 جنيه بزيادة 0.13 جنيه، والبيضة الحمراء 5.11 جنيه بزيادة 0.13 جنيه أيضاً. 

في حين شهد البيض البلدي الارتفاع الأكبر في هذا القطاع، حيث زادت كرتونة البيض البلدي بقيمة 11.87 جنيه لتسجل 141.14 جنيه، ليصل سعر البيضة البلدية الواحدة إلى 5.56 جنيه بزيادة قدرها 0.19 جنيه.

