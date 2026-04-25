المنوفي: تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية.. والسوق يستعيد توازنه

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن السوق المصري يشهد حالة واضحة من الانضباط والاستقرار النسبي، مدعومة بزيادة المعروض وتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأوضح رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الأساسية وفقًا لمتوسطات التداول في السوق، حيث سجل سعر السكر الحر نطاقًا يتراوح بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الأرز بين 28 إلى 38 جنيهًا حسب النوع والجودة، في حين سجلت أسعار الزيوت انخفاضًا نسبيًا، ليتراوح سعر اللتر بين 70 إلى 85 جنيهًا في المتوسط ، سجل سعر طبق البيض بين 115 إلى 125 جنيهًا

وأشار المنوفي إلى أن هذه التحركات تعكس تحسنًا في توافر السلع وزيادة المعروض، نتيجة الإجراءات التي تتخذها الدولة لضبط الأسواق، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والتوسع في المنافذ والمعارض السلعية.

وأضاف رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن السوق يشهد تراجعًا ملحوظًا في ممارسات التخزين والمضاربة، بالتوازي مع حملات رقابية مكثفة، مؤكدًا أن أي محاولات لحجب السلع أو التلاعب بالأسعار سيتم التعامل معها بحسم.

وقال المنوفي: “ما نشهده حاليًا هو عودة تدريجية لانضباط السوق، وهناك تحسن حقيقي في حركة الأسعار، لكن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف.”

كما شدد عضو شعبة المواد الغذائية على أهمية وعي المستهلك، ودوره في ترشيد الاستهلاك وتجنب الشراء العشوائي، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار السوق.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية إيجابية، وتشير إلى استمرار التحسن خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمزيد من الاستقرار وربما انخفاضات إضافية في بعض السلع، في ظل استمرار الرقابة وتوافر المعروض.