اقتصاد

بأكثر من 11 جنيهاً.. تراجع أسعار 15 سلعة أساسية اليوم من بينها الزيوت والمكرونة والشاي

رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، موجة تراجعات واسعة طالت أكثر من 15 سلعة أساسية، حيث سجلت بعض الأصناف انخفاضات كبرى تجاوزت حاجز الـ 11 جنيهاً.


انخفاضات قياسية في الشاي والبقوليات
 

وتصدرت سلعة الشاي قائمة التراجعات الكبيرة، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 11.93 جنيه دفعة واحدة، ليصل متوسط سعره اليوم إلى 222.85 جنيه. كما سجل العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً قوياً بقيمة 10.67 جنيه للكيلو ليبلغ سعره 58.89 جنيه، في حين انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 2.08 جنيه ليصل إلى 67.67 جنيه.
وشهدت أسعار الفول استقراراً يميل للانخفاض، حيث تراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 3.54 جنيه ليصل إلى 57.82 جنيه للكيلو، بينما انخفض الفول المعبأ العادي بقيمة 3.01 جنيه ليسجل متوسط 58.54 جنيه.
 

قطاع الزيوت والمكرونة والسكر
 

وفي قطاع الزيوت، سجل زيت الذرة تراجعاً بقيمة 4.49 جنيه ليصل إلى 111.51 جنيه للتر، كما انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 2.89 جنيه ليسجل 93.98 جنيه.
 

أما المكرونة، فقد شهدت العبوة وزن 400 جرام تراجعاً كبيراً في الأسواق بقيمة 5.08 جنيه لتصل إلى 22.75 جنيه، بينما استقر سعر الكيلو المعبأ عند 28.08 جنيه، وسجلت المكرونة السائبة 25.97 جنيه للكيلو. 

وسجل السكر المعبأ تراجعاً طفيفاً بقيمة 67 قرشاً ليصل سعره إلى 34.18 جنيه للكيلو.
 

أسعار الأرز والبيض
 

واستقر الأرز المعبأ عند متوسط 34.68 جنيه للكيلو بعد تراجع طفيف بقيمة 11 قرشاً، وسجل الدقيق المعبأ 25.32 جنيه.
وفي قطاع الدواجن، شهدت كرتونة البيض البلدي تراجعاً قدره 2.44 جنيه لتصل إلى 140.49 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض (العادي) 135.68 جنيه. 

وبالنسبة للأسعار الفردية، سجلت البيضة البيضاء 4.99 جنيه والبيضة الحمراء 5.14 جنيه، بتراجعات طفيفة لم تتجاوز 11 قرشاً.
ويأتي هذا التراجع الجماعي في أكثر من 15 سلعة أساسية ليعطي مؤشراً إيجابياً على استقرار السلع وتوافر المخزون من السلع الغذائية بالأسواق.

