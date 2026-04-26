انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربا غدا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الثاني والثلاثين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 27 / 4 وحتى 30 / 4 / 2026 وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي الثاني والثلاثين، سيشارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، من خلال تنفيذ أربعة برامج تدريبية متخصصة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية والبيئة ودعم الكوادر بالمعارف والمهارات الحديثة وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء التنفيذي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي أن

البرامج والأنشطة المنفذة خلال الأسبوع التدريبي الحالي تتضمن برنامج استراتيجية حقوق الإنسان وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والبرنامج التدريبي لموظفي إدارات البيئة بالمحافظات.