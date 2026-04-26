قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

محمود مسلم: صلاح ومرموش طفرات وقدرات فردية.. نحتاج منظومة متكاملة

الكاتب الصحفي محمود مسلم
الكاتب الصحفي محمود مسلم

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أهمية وضع خطة لإعادة تأهيل مراكز الشباب، فضلًا عن إعداد منظومة متكاملة تضمن صناعة نجوم المستقبل من خلال مدارس الموهوبين، قائلًا: «للأسف، النجوم في مجال الرياضة لدينا، مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ليسوا نتاج منظومة، وإنما طفرات شهدها المجتمع وأثقلوها بقدراتهم الشخصية».

وقال مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة الخاصة بالمراهنات الرياضية وأهمية تطوير مراكز الشباب، إن الرياضة تُجسّد بالفعل الحكمة القديمة «العقل السليم في الجسم السليم»، داعيًا وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إلى استعراض رؤيته ومستهدفاته للفترة القادمة: هل تتمثل في توسيع قاعدة الممارسة أم تحقيق البطولات؟

وأضاف مسلم أن «الشباب والرياضة» ليس مجرد اسم أو شعار نرفعه، فممارسة الرياضة تُعلّم الولاء والانتماء، مشددًا على أن مراكز الشباب ليست ساحات للرياضة فقط، بل للوعي والثقافة أيضًا، ما يستوجب خطة تتكامل فيها جهود الدولة، فلا تتحمل الوزارة وحدها المسؤولية.

ووجّه التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، مستطردًا: «تطوير مراكز الشباب قضية مهمة بل خطيرة، ولا يجب أن تكون جهودًا فردية للنواب، أو تحركات متفرقة لصيانة ملعب أو إنشاء صالة ألعاب، بل ينبغي أن تتم من خلال خطة واضحة لإعادة تأهيل هذه المراكز على مستوى الجمهورية».
 

الكاتب الصحفي محمود مسلم حزب الجبهة الوطنية إعادة تأهيل مراكز الشباب مدارس الموهوبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
ﻣﻘﺎﻻﺕ

