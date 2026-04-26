محمود مسلم: صلاح ومرموش طفرات وقدرات فردية.. نحتاج منظومة متكاملة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أهمية وضع خطة لإعادة تأهيل مراكز الشباب، فضلًا عن إعداد منظومة متكاملة تضمن صناعة نجوم المستقبل من خلال مدارس الموهوبين، قائلًا: «للأسف، النجوم في مجال الرياضة لدينا، مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ليسوا نتاج منظومة، وإنما طفرات شهدها المجتمع وأثقلوها بقدراتهم الشخصية».

وقال مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة الخاصة بالمراهنات الرياضية وأهمية تطوير مراكز الشباب، إن الرياضة تُجسّد بالفعل الحكمة القديمة «العقل السليم في الجسم السليم»، داعيًا وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إلى استعراض رؤيته ومستهدفاته للفترة القادمة: هل تتمثل في توسيع قاعدة الممارسة أم تحقيق البطولات؟

وأضاف مسلم أن «الشباب والرياضة» ليس مجرد اسم أو شعار نرفعه، فممارسة الرياضة تُعلّم الولاء والانتماء، مشددًا على أن مراكز الشباب ليست ساحات للرياضة فقط، بل للوعي والثقافة أيضًا، ما يستوجب خطة تتكامل فيها جهود الدولة، فلا تتحمل الوزارة وحدها المسؤولية.

ووجّه التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، مستطردًا: «تطوير مراكز الشباب قضية مهمة بل خطيرة، ولا يجب أن تكون جهودًا فردية للنواب، أو تحركات متفرقة لصيانة ملعب أو إنشاء صالة ألعاب، بل ينبغي أن تتم من خلال خطة واضحة لإعادة تأهيل هذه المراكز على مستوى الجمهورية».

