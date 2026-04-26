عيد العمال 2026 في مصر.. الموعد الرسمي والفئات المستحقة للإجازة بأجر كامل

تتصدر إجازة عيد العمال 2026 في مصر محركات البحث مع اقتراب موعدها، باعتبارها واحدة من أهم العطلات الرسمية التي تمنح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص فرصة للراحة واستعادة النشاط، حيث تمثل هذه الإجازة مناسبة سنوية ينتظرها ملايين الموظفين لما توفره من وقت إضافي للتجمعات العائلية أو السفر أو الاستجمام، إلى جانب كونها إجازة مدفوعة الأجر وفقًا للقانون.

موعد إجازة عيد العمال 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات، يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026. إلا أن الحكومة قررت منح العاملين إجازة بديلة في يوم آخر ضمن نفس الأسبوع، وذلك ضمن سياسة ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى يوم الخميس، بهدف تحقيق عطلة متصلة بنهاية الأسبوع وإتاحة فترة راحة أطول للعاملين.

قرار ترحيل إجازة عيد العمال 2026

أقرت الجهات المختصة ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من يومها الأصلي. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستفادة من الإجازات الرسمية عبر منح الموظفين عطلة ممتدة تساعد على تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال

تُطبق إجازة عيد العمال 2026 بأجر كامل على عدة فئات، تشمل:

ـ العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

ـ العاملون في الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

ـ العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

ـ العاملون في القطاع الخاص وفق قانون العمل

كما يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجر إضافي يعادل مثلي الأجر الأساسي.

إجازات شهر مايو 2026

يشهد شهر مايو 2026 عددًا من الإجازات المتقاربة، حيث يبدأ بعيد العمال في 1مايو، ثم تتوالى عطلات نهاية الأسبوع.

ويلي ذلك وقفة عرفات في 26 مايو، ثم إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو. وتعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي تشهد إجازات متتالية خلال العام.

الإجازات الرسمية في مصر 2026

يتضمن العام 2026 عددًا من الإجازات الرسمية المهمة التي تشمل المناسبات الدينية والوطنية، مثل

ـ عيد العمال.

ـ عيد الأضحى المبارك.

ـ رأس السنة الهجرية.

ـ ثورة 30 يونيو.

ـ عيد ثورة يوليو.

ـ المولد النبوي الشريف.

ـ عيد القوات المسلحة.

ـ إلى جانب العطلات الأسبوعية.