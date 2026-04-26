تداول 83 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (83000) طن بضائع و(982) شاحنة و(18) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5) سفن و(7000) طن بضائع و(436) شاحنة و(12) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(13000) طن بضائع و(546) شاحنة و(6) سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادي العرب وعلى متنها 66 ألف طن قمح روسي حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، كما استقبل الميناء السفينتين PELAGOS Express والحرية 2 بينما غادرت 4 سفن وهي PELAGOS Express ، و POSEIDON EXPRESS، و Pan LiLi وامل.

وشهد ميناء نويبع تداول (2500) طن بضائع و(275) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي اور و، الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1516 راكبا بموانيها.