الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شر البلية مايضحك.. أول رد من نادية مصطفى على رئيس الجالية المصرية بفرنسا

نادية مصطفى
نادية مصطفى
سعيد فراج

ردت الفنانة نادية مصطفى على تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا الأخيرة. 

وكتبت نادية مصطفى، عبر فيسبوك: ولو أن الوقت غير مناسب .. للأسف فوجئت بتصريحات غير دقيقة ومسيئة صدرت من رئيس الجالية المصرية في فرنسا يتهمني فيها بالسعي وراء “الترند” .. حقيقة شر البلية مايضحك !!!!! .. ناديه مصطفى تسعى للترند !!!!!. 

وتابعت نادية مصطفى: أولاً  : قيمتى محفوظة ولا أنتظرك حتى تعطينى قيمتى .. ثانيا : انا مش محتاجة لترند  ولم أسعى يوماً له .. ثالثاً  :  هل يمكن  أن أسعى لترند على حساب حالة إنسانية صعبة تخص أخي وعِشرة عمري الفنان الكبير هاني شاكر !!!!!!!! .. وأود أن أوضح بكل احترام و بمنتهى الحزم: كل ما صرّحت به  على صفحتى الخاصه لم يكن من وحي خيال أو اجتهاد شخصي بل هو نقل أمين لما يصلني بشكل مباشر من السيدة الفاضلة نهلة توفيق زوجته  وأختى والتي أنا على تواصل دائم ومستمر معها وكأنني بينهم لحظة بلحظة… وأي كلمة خرجت مني كانت بمراجعتها الكاملة وتأكيدها. 

وأضافت نادية مصطفى: «أما ما قيل عني فهو أمر لن أمر عليه مرور الكرام وكل إنسان مسؤول عن كلمته وسيُحاسب عليها..  أؤكد أن السيدة نهلة توفيق في غاية الاستياء مما تم تداوله وتشدد على أن هذا الشخص لم يتواصل معها إطلاقاً ولا مع نجلها شريف ولا حتى مع القنصلية وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية ما يدّعيه.. والأمر الأكثر غرابة هو التناقض الواضح في تصريحاته فكيف يدّعي أن هناك “تعتيم” ولا توجد معلومات وفي نفس الوقت يخرج ليتحدث وكأنه يملك تفاصيل مؤكدة؟! .. كفى عبثاً بمشاعر الناس وكفى استغلالاً للأزمات الإنسانية لتحقيق الظهور». 

أزمة نادية مصطفى ورئيس الجالية المصرية بفرنسا 

يأتي بعد تكذيب ما صرح به رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن الحالة الصحية لـ الفنان هاني شاكر، الأمر الذي جعل الاخير يتهم نادية مصطفى، بأنها لا تعلم شيئا بالرغم من تواصلها المستمر مع زوجة الفنان هاني شاكر، وصلتها الوطيدة بهما. 

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

بصورة سيلفي.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

طريقة عمل توفي الكراميل

