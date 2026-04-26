فن وثقافة

محمد حفظي يعتذر عن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد نبيل   -  
أحمد البهى

قرر المنتج الكبير محمد حفظي الاعتذار عن المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12، ويأتي هذا القرار احترامًا لمبدأ النزاهة المهنية، بعد أن لاحظ تضاربًا محتملًا بين دوره كعضو لجنة تحكيم وكونه منتجًا مشاركا لأحد الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

وقد أعرب المنتج محمد حفظي عن خالص تقديره لإدارة المهرجان ولجنته الاستشارية على ثقتهم الغالية، متمنيًا لهم دورة متميزة كما عودنا المهرجان دائمًا منذ انطلاقته.


من جانبها، ثمنت إدارة المهرجان قرار المنتج محمد حفظي، مؤكدين أنه يعكس سعي الجميع لإرساء مبدأ الشفافية الذي يعتز به المهرجان ويعليه في جميع فعالياته.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

طريقة عمل توفي الكراميل

