محافظ بورسعيد يوجه بسرعة العمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء المدينة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمتابعة مستجدات سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف الأحياء، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بمتابعة نسب التنفيذ ميدانيا ودفع عجلة العمل بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد، والجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

رفع كفاءة عدد من الحدائق بمناطق متفرقة بالأحياء

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة العمل على تذليل أية معوقات قد تواجه إنهاء عدد من المشروعات الجاريه مع تكثيف معدلات الأداء لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية رفع كفاءة وتطوير الحدائق العامة بعدد من المناطق المتفرقة بالأحياء بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفسات آمنة ومناسبة للمواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية في التنفيذ إلى جانب سرعة العمل على تشجير الجزر الوسطى بالشوارع، بما يساهم في تحسين البيئة والمظهر الجمالي للمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العمل بما يتماشى مع خطة المحافظة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.