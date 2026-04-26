محافظ بورسعيد: لاتهاون مع التعديات.. وخطة شاملة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري | شاهد

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،خلال جولته الميدانية بحي المناخ، على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال إزالة الإشغالات والتعديات، مؤكدًا أهمية فرض الانضباط بالشوارع بما يحقق السيولة المرورية ويحسن المظهر الحضاري للمناطق السكنية.



رافق المحافظ خلال الجولة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، حيث تم متابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من انتظام سير الأعمال وفقًا للتوجيهات الصادرة

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف و إزالة الإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع

ووجه محافظ بورسعيد، رئيس حي المناخ بسرعة حصر أصحاب المفروشات والباعة الجائلين، تمهيدًا لتوفير أماكن بديلة لهم داخل الأسواق الجديدة والمطورة، بما يضمن تنظيم العمل وتحقيق بيئة حضارية متكاملة، ومنها سوق الهنا، وسوق عمر بن عبد العزيز الجديد، وسوق التصنيع

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تتبناها المحافظة للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع البورسعيدي، مع توفير بدائل مناسبة تحفظ مصدر رزق الباعة وتضمن في الوقت ذاته حق المواطنين في شوارع منظمة وآمنة.