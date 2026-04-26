محافظات

محافظة بورسعيد تواصل حملات الإشغالات المكبرة وتطهير شبكات الصرف الصحي بكافة الأحياء

اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بالتعامل الفوري مع مخالفات الباعة الجائلين وإعادة الانضباط
محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم  تحركات ميدانية واسعة لإزالة الإشغالات، بالتوازي مع تكثيف أعمال صيانة المرافق لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بفرض هيبة القانون وتحقيق السيولة المرورية

 مدينة بورفؤاد - حملات مكثفة بمحيط "السوق المركزي القديم" وتنبيهات بغلق المنشآت المخالفة
 

وجهت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد حملات يومية ومفاجئة بمحيط السوق المركزي القديم والمناطق ذات الكثافة التجارية. وشددت "الموافي" على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية، مؤكدة أنه لا تهاون مع التعديات على الأرصفة التي تخصص للمشاة فقط، مع اتخاذ إجراءات صارمة تشمل الغلق والتشميع للمخالفين لضمان استمرارية الانضباط الحضاري.

حي العرب - السكرتير العام المساعد يقود حملة لفتح البواكي بشوارع "كسرى والتجاري"
 

قاد الأستاذ عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة موسعة بنطاق حي العرب، استهدفت شوارع (محمد فريد "كسرى سابقاً"، النقراشي "التجاري"، المنيا، النصر، ونبيل منصور). وأسفرت الحملة عن إزالة التند والمخالفات وفتح البواكي المغلقة أمام حركة المواطنين والسيارات، مع التشديد على منع عودة أي صور للعشوائية مرة أخرى.

 حي الشرق - حملة مسائية مكبرة بشارعي "حافظ إبراهيم" و"سعد زغلول"
 

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق حملة مسائية حاسمة لإزالة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق بشارعي حافظ إبراهيم وسعد زغلول. أسفرت الحملة عن مصادرة (عربات يد، استاندات، كراسي مخالفة، وأفران استانلس)، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية أمام المحلات التي تمنع وقوف السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 حي الضواحي - تطهير شبكة الصرف الصحي بمنطقتي "التصنيع" والسيدة نفيسة


تابع الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي أعمال تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي بمنطقة التصنيع والسيدة نفيسة القديمة، بالتنسيق مع الشركة القابضة وباستخدام سيارات "الفاكيوم". وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الحي لرفع كفاءة المرافق وإزالة أي انسدادات بالشبكة، بما يساهم في تحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين.

حي المناخ - شفط تراكمات المياه بشارعي "أسوان والصباح" وتطهير البالوعات
 

بمتابعة الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، واصلت فرق العمل الميداني أعمال شفط تجمعات مياه الصرف الصحي وتطهير المطابق وبالوعات الأمطار بشارعي أسوان والصباح. وأكدت رئيسة الحي أن العمل يتم وفق منظومة الاستجابة السريعة للشكاوى، لضمان سيولة الحركة وتحقيق معايير الاستدامة البيئية بنطاق الحي.

 حي الزهور - رفع إشغالات منطقة "الـ 5000 وحدة" وشارع "شباب المدينة"


بمتابعة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات بمنطقتي الـ 5000 وحدة وشباب المدينة وشارع المناخلي. وشدد رئيس الحي على أن أجهزة الحي لن تسمح بعودة التعديات التي تشوه المظهر الحضاري، مع استمرار الحملات اليومية لفتح الطرق أمام حركة المارة.

وتشدد محافظة بورسعيد أن سيادة القانون والانضباط الميداني هما الأساس في بناء مدينة متطورة، مع استمرار التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية على مدار الساعة لخدمة المواطن البورسعيدي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد أحياء بورسعيد

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
