محافظ بورسعيد يصدر قرارًا بتحويل مجمع أبو بكر الرسمي لغات إلى مميز

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قرارًا بتحويل مجمع مدرسة أبو بكر الصديق الرسمي للغات إلى مجمع رسمي لغات مميز، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء القرار استجابةً لمطالب و رغبات المواطنين بعدد من المناطق السكنية، في ظل الإقبال المتزايد على مدارس اللغات المميزة، وحرصًا على توفير فرص تعليمية متطورة لأبناء المحافظة.

استجابة لرغبات المواطنين .. و بدء التطبيق مع العام الدراسي 2026 / 2027

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، حيث يضم المجمع نحو 28 فصلًا دراسيًا، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتقديم مستوى تعليمي متميز يواكب التطورات الحديثة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى إلى التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المتميزة، بما يحقق جودة العملية التعليمية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشددًا على استمرار دعم كافة المبادرات التي من شأنها تحسين مستوى التعليم وتلبية احتياجات المواطنين.