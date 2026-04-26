محافظ بورسعيد يوجّه بالبدء في تطوير «حي الكويت» و«السلام تمليك» |شاهد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالبدء في أعمال تطوير منطقتي «حي الكويت» و«السلام تمليك» بنطاق حي العرب، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة بحي العرب في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في مشروعات التطوير بنطاق المحافظة.

و رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم الوقوف على الوضع الحالي بالمناطق المستهدفة، ومناقشة آليات التنفيذ وخطط العمل للبدء الفوري في أعمال التطوير.

تطوير شامل على غرار ما تشهده مختلف المناطق السكنية بأحياء المحافظة من تطوير للبنية التحتية

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بكافة المناطق السكنية على مستوى الأحياء، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة المرافق بالعمارات السكنية، وزيادة معدلات الإضاءة، وتنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، إلى جانب تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين المظهر العام وتوفير بيئة معيشية آمنة وحضارية للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تلك الجهود تأتي استكمالًا لما تشهده مختلف مناطق المحافظة من طفرة تنموية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.