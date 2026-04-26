محافظ بورسعيد يوجه بفرض الانضباط الكامل وتطهير المحاور المرورية وإزالة التعديات |شاهد

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بورسعيد يوجه بفرض الانضباط الكامل وتطهير المحاور المرورية وإزالة التعديات

محمد الغزاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد حراكاً ميدانياً واسع النطاق تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد لرفع الإشغالات، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، وتكثيف أعمال النظافة، لضمان الارتقاء بالصورة البصرية وتحقيق السيولة المرورية.

مدينة بورفؤاد - تطهير محيط "السوق المركزي" وإزالة الإعلانات المخالفة من أعمدة الإنارة


تفقدت  سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد محيط السوق المركزي القديم، مشددة على إزالة تعديات المحال على الأرصفة. كما قادت حملة مكبرة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة من على أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

 حي العرب - السكرتير العام المساعد يقود حملة لفتح البواكي بشوارع "أوجينا والنصر"
 

قاد  عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، حملة موسعة استهدفت إزالة كافة أشكال التعديات بشوارع (صفية زغلول "أوجينا"، النصر، والمنيا بأرض العزبة). وأسفرت الحملة عن فتح البواكي المغلقة وإزالة التند والمخالفات التي تعيق حركة السيارات والمواطنين.

 حي الشرق - حملات يومية بشوارع "البازار والجمهورية والنهضة"
 

بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها لرفع الإشغالات بشوارع البازار، الجمهورية، والنهضة. استهدفت الحملة التأكد من التزام المحال بالمساحات القانونية ومنع أي تعديات تشوه المظهر العام، مع التشديد على استمرار المتابعة لضمان عدم عودة المخالفات.

حي المناخ - إزالة التعديات بشارع محمد السيد سرحان "الأمين سابقاً"
 

بمتابعة  شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، نفذت إدارة الإشغالات حملة لإزالة التعديات الثابتة والمتحركة بشارع "محمد السيد سرحان". وأكدت رئيسة الحي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة إعادة الانضباط استعداداً لعيد الأضحى المبارك ووفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

 حي الضواحي - حملة مكبرة بمناطق "الإسراء" وشارعي العبور وعبد الرحمن شكري
 

بقيادة  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة بـ "قبضة حديدية" أسفرت عن مصادرة عربات يد وأكشاك وبنوك خشبية وفروشات خضروات من نهر الطريق بشارع العبور وشارع عبد الرحمن شكري ومنطقة الإسراء، مؤكداً أنه لا خطوط حمراء أمام تطبيق القانون.

 حي الزهور - رفع تراكمات "الرتش" والمخلفات من منطقة أرض النوادي
 

تابع  أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال رفع كميات كبيرة من "الرتش" ومخلفات البناء من منطقة أرض النوادي باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات النقل. وشدد رئيس الحي على سرعة استكمال الأعمال وتكثيف المرور الميداني لمنع عودة بؤر تجمع المخلفات بالمنطقة.

 حي الجنوب - مكافحة الحشرات بقسم المجرى الملاحي بسيارة "المدفع"
 

وجه المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب بدفع سيارة "المدفع" المخصصة لرش المبيدات المعتمدة بمنطقة قسم المجرى الملاحي. وتستهدف الحملة مكافحة البعوض والذباب والحد من انتشار الأمراض، ضمن خطة الحي الدورية للاهتمام بالصحة العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

 حي غرب - تطهير مقابر بورسعيد من المخلفات والحشائش لمنع الحرائق
 

واصل الأستاذ باسم عمر رئيس حي غرب متابعة أعمال شركة "نهضة مصر" لرفع كفاءة ونظافة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة. شملت الأعمال تجريف الرمال ورفع "الخوص" الجاف والقمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية بالجبانة، تلافياً لنشوب أي حرائق مع ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على حرمة المكان.

 

وتؤكد محافظة بورسعيد أن استمرارية هذه الحملات هي الضمان الحقيقي لنجاح جهود التطوير، مع الالتزام الكامل بالاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير بيئة حضارية تليق بمكانة المحافظة.

