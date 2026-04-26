استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم مناخ الاستثمار داخل المحافظة

لبحث سبل دعم الاستثمار محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جمعية المستثمرين

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الاستثماري، وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب مناقشة آليات تذليل العقبات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وجمعية المستثمرين، والعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تعوق سير العمل داخل المشروعات.

من جانبه، أعرب المهندس حسام جبر عن تقديره لجهود المحافظة في دعم الاستثمار، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل بورسعيد