نقلة نوعية لأهالي الضواحي..محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير 30 عمارة بفاطمة الزهراء”|شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، منطقة “فاطمة الزهراء” بحي الضواحي، لمتابعة سير العمل في تنفيذ خطة التطوير الشامل بالمنطقة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية.

أبو ليمون يشدد على سرعة الانتهاء من اعمال التطوير لتحسين جودة حياة المواطنين

وذلك بحضور الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وخلال الجولة، أطلع محافظ بورسعيد على معدلات أعمال تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية بالمنطقة، والتي تشمل تطوير واجهات العمارات من الداخل والخارج، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، إلى جانب أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة تحقق الاستقرار لأهالي المنطقة

ووجه المحافظ بتسريع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال سواء داخل العمارات أو في محيطها، خاصة فيما يتعلق بشبكات المرافق وأعمال تطوير الشوارع

وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين مؤكدا علي ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود النظافة العامة بكافة شوارع المنطقة باعتبارها أحد أهم عناصر الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري، موجها الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول

كما ناشد المحافظ المواطنين ضرورة التعاون مع جهود الدولة، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع أو الأماكن غير المخصصة، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وضمان استدامة ما يتم تحقيقه من تطوير ورفع كفاءة بالمناطق السكنية