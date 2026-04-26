بورسعيد.. جولات طبية وفحص منتجات المصانع الغذائية وبرونزيتان في التايكوندو

 شهدت المديريات والهيئات بمحافظة بورسعيد اليوم نشاطاً مكثفاً استهدف تعزيز الانضباط الإداري بالمنظومة الصحية، وحماية المستهلك من الغش التجاري، ودعم الكوادر التعليمية والرياضية المتميزة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بمحافظة بورسعيد

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الحياة ببورفؤاد خلال العطلة الرسمية. شملت الجولة أقسام الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية وجاهزية المستلزمات، مؤكداً أن المتابعة الميدانية هي الأداة الفعالة لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

 هيئة سلامة الغذاء - حملات مكثفة على مصانع المنطقة الصناعية لضمان جودة التصنيع
 

نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بقيادة الدكتورة نشوى الريس، حملات تفتيشية موسعة استهدفت المصانع الغذائية بنطاق المحافظة. شملت الحملة فحصاً ظاهرياً للمنتجات وسحب عينات لإرسالها للمعامل، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال مراحل التصنيع المختلفة وضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

 مديرية الصحة - انطلاق خطة رفع تغطية تطعيمات المدارس بمناسبة "الأسبوع الدولي"
 

تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، وبإشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، بدأت فرق التطعيمات تنفيذ خطة موسعة لرفع نسب تغطية المدارس بالتطعيمات المستهدفة. تأتي هذه الأنشطة تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع الدولي للتطعيمات، لتعزيز الخدمات الوقائية وضمان حماية الطلاب والحفاظ على الصحة العامة.


 مديرية التموين والتجارة الداخلية - ضبط 500 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي الشرق
 

في ضربة صباحية قوية، نجحت مديرية التموين بقيادة محمد حلمي جاد الرب، و أحمد العربي مدير الرقابة، في ضبط 500 قطعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الشرق. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة قانون قمع الغش والتدليس، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق.

 مديرية الشباب والرياضة - برونزيتان لأبطال بورسعيد في بطولة الجمهورية للتايكوندو
 

هنأ محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لتألقهم في بطولة الجمهورية للتايكوندو (تحت 17 سنة). حيث حقق اللاعب يحيى محمد عادل (أصغر لاعب بالبطولة) واللاعبة بسنت علي الشاعر المركز الثالث والميدالية البرونزية، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد الكوادر الرياضية بالمحافظة.

 مديرية التربية والتعليم - ختام برنامج "أساسيات القيادة المدرسية" لمديري الإدارات


شهد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي الوزاري "أساسيات القيادة المدرسية". وأكد "بدوي" أن التدريب استهدف مديري الإدارات ووكلائها لثقل مهاراتهم الإدارية والتكنولوجية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في التنمية المهنية المستدامة لمواكبة مستجدات المنظومة التعليمية.


 

اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان جاهزية المنشآت الصحية

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا التكامل بين الرقابة الميدانية والتنمية البشرية والتميز الرياضي هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل أفضل لكافة أبناء المحافظة.
 

 هيئة الرعاية الصحية - جولة مفاجئة لمستشفى "الحياة" ببورفؤاد لتعزيز الانضباط
 

