محافظ المنيا يكرّم مزارعي بني حكم ويوزّع مستلزمات زراعية ومواد غذائية على المتميزين

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً مفتوحًا مع مزارعي ومزارعات قرية بني حكم التابعة لمركز سمالوط، وذلك ضمن فعاليات يوم حصاد ودراس محصول القمح، للاستماع إلى قصص نجاحهم خلال موسم الحصاد الحالي، وتكريم المتميزين منهم تقديرًا لدورهم الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد محافظ المنيا، خلال كلمته، أن الفلاح المصري سيظل دائمًا الركيزة الصلبة التي تستند إليها الدولة في معركة البناء والإنتاج، والشريك الأصيل في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن بيده يُزرع الخير وبإخلاصه يتحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أن تطوير القطاع الزراعي ليس مجرد خطة حكومية، بل واجب وطني تلتزم الدولة بتنفيذه من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المزارعين، بما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن زيادة المساحات المنزرعة هذا العام بنحو 16 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، تمثل دليلًا واضحًا على نجاح المنظومة الزراعية بالمحافظة، مؤكدًا السعي إلى تحقيق مزيد من التوسع في العام المقبل، بما يعزز مكانة المنيا كإحدى المحافظات الرائدة في إنتاج القمح.

وتقديرًا لجهودهم المتميزة، قام المحافظ بتوزيع عدد من المستلزمات الزراعية عالية الجودة على المزارعين الذين حققوا أعلى معدلات إنتاجية، كما وجه بصرف مساعدات من المواد الغذائية للمزارعين والمزارعات، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير لكل يد مخلصة تعمل في الحقول.

وشهد اللقاء استعراض عدد من قصص النجاح للمزارعين المشاركين في المدارس الحقلية، حيث تم توضيح الطرق الحديثة في معاملة التبن باليوريا لرفع قيمته الغذائية، وسبل الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا مباشرًا للفلاح، وهو ما نال إشادة واسعة من الحضور.

واختتم المحافظ اللقاء بتكريم عدد من المشاركين في المدارس الحقلية، والتقاط صور جماعية تذكارية وسط أجواء من الود والتقدير، مجددًا تأكيده على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التوريد، لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بشكل فوري وميسر.

حضر فعاليات اللقاء المهندس محمد عبد الحميد العويس، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس أحمد طه، والمهندس أحمد حسين ممثلي مركز البحوث الزراعية، و عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى جانب عدد كبير من المزارعين والمزارعات وأهالي قرية بني حكم.

