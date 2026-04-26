القبض على المتهم بإلقاء كلب فى البحر
محمد صلاح يغيب عن المشاركة مع ليفربول في هذه المباريات للإصابة
نتنياهو: الجيش يعمل في لبنان بحزم وقوة لإزالة تهديدات حزب الله
استجابةً لمطالب الطلاب.. جامعة الأزهر تناقش عودة السمر كورس
أحدث أساطيل العالم.. قناة السويس تستقبل سفينة الركاب العملاقة MSC EURIBIA في أول عبور لها
8 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الغد
مصر تسيطر على منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني بالكاميرون
معركة ما قبل القمة.. الغيابات المحتملة تشعل صراع الأهلي والزمالك قبل ديربي الجمعة
تداول 83 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربا غدا
الزمالك يستعيد خدمات نجم سوبر في مباراة إنبي
عيد العمال 2026 في مصر.. الموعد الرسمي والفئات المستحقة للإجازة بأجر كامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يكرّم مزارعي بني حكم ويوزّع مستلزمات زراعية ومواد غذائية على المتميزين

محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً مفتوحًا مع مزارعي ومزارعات قرية بني حكم التابعة لمركز سمالوط، وذلك ضمن فعاليات يوم حصاد ودراس محصول القمح، للاستماع إلى قصص نجاحهم خلال موسم الحصاد الحالي، وتكريم المتميزين منهم تقديرًا لدورهم الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد محافظ المنيا، خلال كلمته، أن الفلاح المصري سيظل دائمًا الركيزة الصلبة التي تستند إليها الدولة في معركة البناء والإنتاج، والشريك الأصيل في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن بيده يُزرع الخير وبإخلاصه يتحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أن تطوير القطاع الزراعي ليس مجرد خطة حكومية، بل واجب وطني تلتزم الدولة بتنفيذه من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المزارعين، بما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن زيادة المساحات المنزرعة هذا العام بنحو 16 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، تمثل دليلًا واضحًا على نجاح المنظومة الزراعية بالمحافظة، مؤكدًا السعي إلى تحقيق مزيد من التوسع في العام المقبل، بما يعزز مكانة المنيا كإحدى المحافظات الرائدة في إنتاج القمح.

وتقديرًا لجهودهم المتميزة، قام المحافظ بتوزيع عدد من المستلزمات الزراعية عالية الجودة على المزارعين الذين حققوا أعلى معدلات إنتاجية، كما وجه بصرف مساعدات من المواد الغذائية للمزارعين والمزارعات، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير لكل يد مخلصة تعمل في الحقول.

وشهد اللقاء استعراض عدد من قصص النجاح للمزارعين المشاركين في المدارس الحقلية، حيث تم توضيح الطرق الحديثة في معاملة التبن باليوريا لرفع قيمته الغذائية، وسبل الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا مباشرًا للفلاح، وهو ما نال إشادة واسعة من الحضور.

واختتم المحافظ اللقاء بتكريم عدد من المشاركين في المدارس الحقلية، والتقاط صور جماعية تذكارية وسط أجواء من الود والتقدير، مجددًا تأكيده على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التوريد، لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بشكل فوري وميسر.

حضر فعاليات اللقاء المهندس محمد عبد الحميد العويس، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس أحمد طه، والمهندس أحمد حسين ممثلي مركز البحوث الزراعية، و عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى جانب عدد كبير من المزارعين والمزارعات وأهالي قرية بني حكم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مسئولة عن كلامي.. نادية مصطفى ترد على اتهامها بالسعي للترند بسبب هاني شاكر

راغب علامة

اعزفي اللي بدك ياه.. سيدة تثير الجدل بحفل راغب علامة

محمد حفظي

محمد حفظي يعتذر عن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بالصور

احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

بصورة سيلفي.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

طريقة عمل توفي الكراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد