لزيادة المساحات الخضراء .. محافظ المنيا يشارك في زراعة 500 شجرة بمجمع مدارس مغاغة

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في زراعة أشجار داخل مجمع مدارس مغاغة ضمن أعمال التجميل والتشجير الجاري تنفيذها، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية أطلقها حزب مستقبل وطن، حيث يتم زراعة 500 شجرة كمرحلة أولى داخل المجمع ومحيطه، دعمًا لتوجه الدولة نحو التوسع في المساحات الخضراء لتجميل وتحسين البيئة، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وخلال جولته داخل المجمع، التقى المحافظ بأوائل الطلاب والطالبات، وأمناء الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية، حيث دار حوار مفتوح معهم حول أهمية المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة، ودورها في بناء الشخصية وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، مشيدًا بما حققه الطلاب من تفوق وتميز في المجالات المتنوعة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف البيئة والتنمية المستدامة، وتسعى إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية والشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تمثل نموذجًا إيجابيًا للتكامل مع جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية.

تجميل وتشجير

وأضاف المحافظ أن أعمال التجميل والتشجير داخل المدارس تسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وجاذبة للطلاب، بما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي والنشاط الطلابي، ويعزز قيم الحفاظ على البيئة لدى النشء.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محسن حته، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ امين مساعد الحزب والدكتور وليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب ، والمهندس أحمد عثمان، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وخالد جمعة، مدير الإدارة التعليمية، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وعدد من القيادات التنظيمية بالحزب.