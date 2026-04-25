محافظ المنيا يتفقد اصطفاف معدات النظافة والرصف بمغاغة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز مغاغة، اصطفاف معدات الوحدة المحلية التابعة لقطاعات النظافة ورصف وتمهيد الطرق، وذلك للاطمئنان على جاهزية المعدات وكفاءة الأطقم الفنية، وقدرتها على تنفيذ المهام اليومية بكفاءة وسرعة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت المعدات التي تابع المحافظ جاهزيتها اللوادر، وسيارات الكبس، والجليدرات، وأكد استمرار دعم الوحدات المحلية بكافة الإمكانيات الفنية والمعدات اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال النظافة العامة، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الطرق والمرافق الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات اليومية في مختلف مراكز وقرى المنيا.

وأوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز مغاغة، أن المركز يشهد دعمًا متواصلًا من محافظ المنيا، في إطار مبادرته لتطوير منظومة نقل الركاب، حيث تم تدعيم مركز مغاغة بعدد من سيارات الميكروباص التابعة لمشروع النقل الجماعي بالمحافظة، بهدف تيسير حركة انتقال المواطنين وخدمة أهالي المدينة وقرى غرب مغاغة، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ورفع كفاءة خدمات النقل الداخلي.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محسن حته، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب، أمين مساعد الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور وليد عبد القوى، أمين تنظيم الحزب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.