محافظات

استعدادًا للتأمين الصحي الشامل.. محافظ المنيا يفتتح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير مستشفى الصحة الإنجابية بمركز مطاي، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يُعد أحد المستشفيات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز البنية الصحية خاصة بالمراكز والقرى، وتوفير خدمات طبية متخصصة تلبّي احتياجات المواطنين.

كما تفقد المحافظ خلال جولته أقسام الحضانات والنساء والتوليد والأطفال، موجّهًا بضرورة الاهتمام بصحة الأم والطفل، والتوسع في نشر ثقافة الولادة الطبيعية لما تمثله من فوائد صحية، والحد من اللجوء غير الضروري للولادة القيصرية تجنبًا لمضاعفاتها ومخاطرها.

وأكد اللواء كدواني، أن المبادرات المجتمعية التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة وتحقيق التكامل مع خطط التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية ويعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المستشفى أُنشئ عام 2003، ويُعد من المستشفيات المتخصصة في تقديم خدمات النساء والأطفال بمركز مطاي، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا تطوير جناحي النساء والأطفال بدعم من حزب مستقبل وطن، ضمن المبادرات المجتمعية الهادفة إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية.

وأضاف أن المستشفى مقام على مساحة كلية 1065 مترًا مربعًا، وتبلغ مساحة المبنى 850 مترًا مربعًا، ويضم أقسام النساء والتوليد، والأطفال، والحضانات، والاستقبال والطوارئ، إلى جانب 31 حضانة من بينها 15 حضانة تم دعمها وتوفيرها من الحزب، بما يسهم في خدمة نحو 150 ألف نسمة من أهالي مركز مطاي والمناطق المجاورة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا وعضو مجلس النواب ، والنائب طاهر فتح الباب الأمين المساعد للحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة ساندي قسطور عضو مجلس النواب، والدكتور وليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، وطه حسين رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من قيادات مديرية الصحة.

