إصابة 6 أشخاص في حادثين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادثين بالمنيا، حيث أصيب 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بطريق إحدى قرى مركز المنيا، وأصيب 3 أشخاص آخرين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على بطريق إحدى قرى مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتبين إصابتهم بجروح خطيرة وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وحالتهم غير مستقرة.

وأصيب 3 أشخاص آخرين في تصادم سيارة ملاكي ودراجه بخارية بمدينة المنيا تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.