تخدم 30 ألف نسمة.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير الوحدة الصحية بالشيخ زياد بمغاغة

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير وحدة طب الأسرة  بقرية الشيخ زياد التابعة لمركز مغاغة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ، وذلك لخدمة نحو 30 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، هنأ المحافظ أهالي القرية والعاملين بالوحدة الصحية لحصولها على معايير “جهار” الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الوحدة الصحية المطورة تمثل صرحًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى مشروعات “حياة كريمة”، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجّه المحافظ الأطقم الطبية والعاملين بضرورة الحفاظ على مستوى الأداء المتميز، والاستمرار في تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، داعيًا الأهالي إلى التعاون في الحفاظ على هذا الصرح الطبى لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

واستمع المحافظ إلى شرح حول الخدمات المقدمة داخل الوحدة، والأجهزة الطبية الحديثة، مؤكدًا أن دعم المنشآت الصحية بأحدث التجهيزات يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للأهالي.

كما تفقد المحافظ الأقسام المختلفة داخل الوحدة، وراجع دفاتر تسجيل المترددين بكل قسم، للوقوف على معدلات التردد ونوعية الخدمات المقدمة، ومدى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. وأجرى مراجعة داخل صيدلية الوحدة للاطمئنان على مخزون الأدوية، خاصة أدوية الطوارئ، بما في ذلك أدوية الضغط والسكر والمضادات الحيوية، للتأكد من توافرها وعدم وجود أي نقص.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد أُنشئت عام 2022 وتم تشغيلها عام 2025، وتقع على مساحة 1200 متر مربع، وتخدم أهالي قرية الشيخ زياد وتوابعها، وهي قرى نجاتي، والعور، وعلي باشا القبلية.

وأضاف أن الوحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الاستقبال والطوارئ، وطب الأسرة، وعيادة الأسنان، ومتابعة الحوامل والأطفال، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والصيدلية، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وبرامج ترصد الأمراض المعدية، وخدمات صحة البيئة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مؤشرات الأداء خلال الثلاثة أشهر الماضية تعكس كفاءة تشغيلية مرتفعة، حيث بلغ متوسط عدد المترددين 2500 حالة، فيما تصدرت المبادرات الرئاسية حجم الخدمات المقدمة بإجمالي 3460 خدمة، تلتها التطعيمات بعدد 1125 خدمة، ثم تنظيم الأسرة بإجمالي 1121 مستفيدة، إلى جانب استقبال 608 حالات بالعيادات الخارجية، و1044 زيارة بوحدة متابعة الأطفال، و321 حالة بعيادة الطفل المريض، و451 حالة لمتابعة الحوامل، و374 حالة بعيادة الأسنان، فضلًا عن 131 حالة بقسم الاستقبال والطوارئ.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب محسن حته عضو مجلس النواب والنائب طاهر فتح الباب عضو مجلس الشيوخ و الدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية وعدد من القيادات التنفيذية .
 

