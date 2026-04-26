محافظ بورسعيد يستقبل سفير الصين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير لياو ليتشيانغ(Liao Liqiang) سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وبحث سبل دعم الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية وتوسيع آفاق الشراكة

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالسفير الصيني، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تطورًا مستمرًا في ظل توجيهات القيادة السياسية بالبلدين، بما يعكس متانة الروابط الاستراتيجية ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر

واستعرض محافظ بورسعيد الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات في مجالات البنية التحتية، والخدمات، والاستثمار، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يجعل بورسعيد بيئة جاذبة للاستثمار ومركزًا واعدًا للتنمية، مشيرٱ إلى أهمية موقع بورسعيد كمركز لوجسيتي عالمي نظرٱ لوجود الموانىء العملاقة و التي تجعل منها مركزٱ للتجارة الإقليمية

استعراض جهود التنمية الشاملة والفرص الاستثمارية بالمحافظة

كما أكد المحافظ حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في عدد من المجالات، من بينها الاستثمار، والصناعة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة ويعود بالنفع على أبنائها

من جانبه، أعرب السفير لياو ليتشيانغ عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده بورسعيد من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز أوجه التعاون مع المحافظة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية واستثمارية متميزة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل لبحث فرص التعاون المستقبلية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة