الزمالك يستعيد خدمات نجم سوبر في مباراة إنبي

استعاد نادي الزمالك خدماته لاعبه المغربي محمود بنتايج لدعم الفريق في المباراة الهامة أمام منافسه إنبي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد معتمد جمال المدير الفني للزمالك، المغربي محمود بنتايج من قائمة الفريق أمام بيراميدز بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة والتي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري خلال الموسم الحالي من المسابقة، برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي وبيراميدز، أصحاب المركزين الثاني والثالث.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.