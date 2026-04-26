إعادة لقاء باسم سمرة مع عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. الليلة

تعيد قناة الحياة إذاعة لقاء الفنان باسم سمرة مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد وغدا الاثنين

ويكشف النجم باسم سمرة، أسرار وكواليس مسلسل "عين سحرية"، إلى جانب أبرز وأصعب المشاهد التي عاشها داخل وخارج الكواليس.

‎كما يتحدث خلال اللقاء عن رأيه في المسلسل، والشخصية التي قدمها "زكي"، ومن رشحه للدور، وهل تعرض العمل لحذف أجزاء رقابيًا.

‎كما يتناول اللقاء علاقته بالنجم عصام عمر، وكواليس المشاهد التي جمعتهما، وكيف تطورت علاقتهما خلال التصوير، إضافة إلى توقعاته لنجاح العمل وردود الفعل التي حصدها من النقاد والجمهور.

‎ويتطرق باسم سمرة إلى أصعب المشاهد التي قدمها، خاصة تلك التي جمعته بابنته ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أنه استحضر مشاعر فقدان ابنته الرضيعة "حلا" في بعض هذه اللحظات، كما يتحدث عن بناته "فرح" و"هند" وما إذا كان لديهن ميول لدخول مجال التمثيل.

‎ويكشف أيضًا عن تجربته مع المخرج

السدير مسعود، مشيدًا به ومؤكدًا أنه مخرج متميز يعمل بجدية كبيرة.

‎وخلال فقرة "عين سحرية"، يكشف باسم سمرة

أعمال باسم سمرة

وكان أحدث أعمال باسم سمرة، في السينما هو مشاركته في فيلم برشامة، المعروض في السينمات حاليا.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف شيرين دياب، خالد دياب، أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.