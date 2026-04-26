الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حماية الشعاب المرجانية في جنوب سيناء.. خطة حكومية متكاملة لتعزيز السياحة البيئية وضمان الاستدامة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

عقدت الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي قطاع الغوص والسياحة، لبحث آليات حماية الشعاب المرجانية ودعم مسار السياحة البيئية المستدامة، إلى جانب استعراض نتائج التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.

وأكد الاجتماع أهمية تنظيم الأنشطة البحرية في مناطق الغوص، بما يسهم في تقليل الضغوط الواقعة على الشعاب المرجانية والحفاظ على بيئتها الطبيعية الفريدة، مع التوسع في تركيب وصيانة الشمندورات البحرية بمواقع الغوص المختلفة، بما يحد من استخدام المراسي العشوائية التي قد تتسبب في إتلاف الشعاب.

كما شدد الحضور على ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في منظومة الإدارة البيئية، من خلال تطبيقات الرصد البيئي وأجهزة تتبع المراكب (AIS)، بما يضمن الرقابة الفعالة والالتزام بالضوابط المنظمة للحركة داخل المحميات والمناطق البحرية الحساسة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الموارد البيئية البحرية وتنمية قطاع السياحة، مع العمل على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وقطاع الغوص، لوضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن مراحل محددة للتطبيق والمتابعة.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على استمرار تنفيذ برامج التدريب والتوعية للعاملين في القطاع السياحي والبحري، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ممارسات تحافظ على الشعاب المرجانية وتدعم استدامتها.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء دعم المحافظة الكامل لجهود تطوير البنية التحتية داخل المحميات الطبيعية، وتسريع أعمال صيانة وتركيب الشمندورات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إدارة حركة المراكب السياحية، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية الفريدة التي تتميز بها جنوب سيناء.

جنوب سيناء وزيرة التنمية المحلية البيئة الغوص شرم الشيخ

