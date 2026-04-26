أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته

أشادت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح بشقيقها بعد تعرضه للإصابة في مباراته الأخيرة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس أمس بالدوري الإنجليزي.

ونشرت رباب مقطع فيديو لمحمد صلاح عبر حسابها الشخصي إنستجرام وعلقت قائلة : “ الأسطورة” .

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.