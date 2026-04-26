أول تعلق من الاتحاد المصرى بعد إصابة صلاح

وجه اتحاد الكرة المصرى رسالة إلي محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس أمس بالدوري الإنجليزي.

ونشر الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى صورة للفرعون المصرى محمد صلاح عبر اكس وكتب : " سلامتك يا ملك ننتظر عودتك سريعًا ".

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي