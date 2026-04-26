أستاذ تاريخ: سيناء رقعة مباركة وسيدنا محمد صلى بها
سلوكيات بسيطة بالمنزل تخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. خبير يوضح
بيانكو ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأحد
الوزراء: الاقتصاد التشاركي في مصر شهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الرقمية
عقب تناولهم سمك مشوي.. إصابة شخص ونجلتيه بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهري يؤدون امتحاناتهم في القرآن والفيزياء والصرف
قبل محاولة الاغتيال بساعتين.. هل تنبأت متحدثة البيت الأبيض بالحادث قبل وقوعه؟
زلزال تحكيمي يضرب الكالتشيو.. تحقيقات التزوير تعيد شبح الفضائح إلى الدوري الإيطالي
محاولة اغتيال دونالد ترامب ..الكشف عن ترسانة أسلحة بحوزة المشتبه به | ماذا حدث؟
أبو مازن: نجاح الانتخابات المحلية يعكس إصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه
هتشوف الأهرامات من بيتك.. تفاصيل تطبيق تقنية السياحة الافتراضية
الأوراق المطلوبة والخطوات.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: الاستثمار في الطفولة المبكرة استثمار في مستقبل مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لمقدمي المشورة الأسرية والفرق الطبية المعنية برعاية حديثي الولادة في محافظة البحيرة.

‎وتم تنظيم الدورة بالتعاون مع شركة أمل للبترول والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال (RCPCH)، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية، بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية.

واستهدفت الدورة تدريب 105 من أعضاء الفريق الصحي من أطباء وتمريض ومقدمي مشورة أسرية، وتهدف إلى رفع كفاءة الفرق الطبية في تقديم خدمات رعاية حديثي الولادة والمشورة الأسرية المتكاملة.

مبادرة «الألف يوم الذهبية»
تأتي هذه الدورة ضمن المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تُؤكد على أن الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل (منذ بداية الحمل وحتى سن عامين) تمثل الفترة الذهبية لبناء أساس صحي قوي. وتُعد هذه المبادرة استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأجيال القادمة، حيث تسهم في تعزيز صحة الأم والطفل على حد سواء.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية تكثيف مثل هذه التدريبات لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع الأطفال في مصر. مشيرة إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يُعتبر استثمارًا في مستقبل مصر، بما يساهم في تحقيق جيل صحي وقوي قادر على المساهمة الفعالة في المجتمع.
وتتبنى وزارة الصحة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز صحة المواطن منذ المراحل الأولى من العمر، وذلك لضمان الوصول إلى جيل قوي ومنتج. كما توفر الوزارة معلومات حول مبادرة "الألف يوم الذهبية" عبر الخط الساخن (105).

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

بحضور الخطيب وياسر جلال .. زفاف نجل النائب محمد شبانة يجمع نجوم الفن والإعلام

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تؤكد دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي

بمناسبة مرور 40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي عالميا

40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين هجوما استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد