الصحة: الاستثمار في الطفولة المبكرة استثمار في مستقبل مصر

شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لمقدمي المشورة الأسرية والفرق الطبية المعنية برعاية حديثي الولادة في محافظة البحيرة.

‎وتم تنظيم الدورة بالتعاون مع شركة أمل للبترول والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال (RCPCH)، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية، بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية.

واستهدفت الدورة تدريب 105 من أعضاء الفريق الصحي من أطباء وتمريض ومقدمي مشورة أسرية، وتهدف إلى رفع كفاءة الفرق الطبية في تقديم خدمات رعاية حديثي الولادة والمشورة الأسرية المتكاملة.

مبادرة «الألف يوم الذهبية»

تأتي هذه الدورة ضمن المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تُؤكد على أن الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل (منذ بداية الحمل وحتى سن عامين) تمثل الفترة الذهبية لبناء أساس صحي قوي. وتُعد هذه المبادرة استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأجيال القادمة، حيث تسهم في تعزيز صحة الأم والطفل على حد سواء.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية تكثيف مثل هذه التدريبات لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع الأطفال في مصر. مشيرة إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يُعتبر استثمارًا في مستقبل مصر، بما يساهم في تحقيق جيل صحي وقوي قادر على المساهمة الفعالة في المجتمع.

وتتبنى وزارة الصحة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز صحة المواطن منذ المراحل الأولى من العمر، وذلك لضمان الوصول إلى جيل قوي ومنتج. كما توفر الوزارة معلومات حول مبادرة "الألف يوم الذهبية" عبر الخط الساخن (105).