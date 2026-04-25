تحذير .. 6 كوارث تصيب الإنسان عند تناول الخوخ بهذه الطريقة

يعد الخوخ من أشهر الفواكه الصيفية المنتشره في مختلف بلدان العالم وهو يتمتع بمذاق مميز وفوائد عديده ولكنه يتحول لطعام ضار عند الإكثار منه أو تناوله بشكل مستمر.

عند تناول الخوخ باعتدال، يكون آمناً في الغالب.

ووفقا لموقع ميديسن نت  ميديسن نت ولكن تناول الكثير من الخوخ في اليوم الواحد قد يسبب المشاكل التالية:

عسر الهضم

 يحتوي الخوخ على سكريات طبيعية تُسمى البوليولات، والتي قد لا تتوافق دائمًا مع بكتيريا الأمعاء و قد تبقى هذه السكريات غير مهضومة في الأمعاء وتسبب تقلصات وغثيانًا وانتفاخًا .

محفزات متلازمة القولون العصبي

 متلازمة القولون العصبي (IBS)(هي مجموعة أعراض تتميز بتقلصات متكررة في البطن ونوبات من الإمساك)والإسهال ، وآلام المفاصل ، والشعور العام بالمرض.

 قد تُحفّز بعض الأطعمة متلازمة القولون العصبي لدى الأشخاص المُعرّضين لها ، وقد يكون الخوخ أحدها.

الحساسية الغذائية

 تحدث الحساسية الغذائيةقد تظهر هذه الأعراض على شكل حكة وتورم في الفم أو الحلق وقد يشعر البعض بحرقة عند تناول الخوخ وقد سُجلت حالات نادرة من رد الفعل التحسسي المفرط، وهو رد فعل قد يكون مميتًا، ويتسم بالتورم والطفح الجلدي وضيق التنفس والصفير والدوار أو الإغماء وألم الصدر . 

تقلبات سكر الدم 

 يحتوي الخوخ على نسبة عالية من السكر لذا، فإن الإفراط في تناوله قد يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. 

يُنصح بتناول الخوخ مع الخضراوات الورقية، أو إضافته إلى الموسلي أو الشوفان، أو كوجبة خفيفة بعد التمرين مع بعض التفاح.

يُفاقم مرض الارتجاع المعدي المريئي 

من المعروف أن الخوخ يُسبب الارتجاع لدى الأشخاص المعرضين لمرض الارتجاع المعدي المريئي من الأفضل تجنب الإفراط في تناولها كوجبات خفيفة في منتصف الليل.

محفزات النقرس 

 يحتوي الخوخ على نسبة عالية نسبياً من البيورينات وإذا تم تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يزيد الخوخ من مستويات حمض اليوريك في الدم ويسبب النقرس تفاقم الحالة وتناول الخوخ من حين لآخر لا بأس به، ولكن يجب تجنب تناوله بكميات كبيرة كل يوم.

