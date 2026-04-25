ليندسي جراهام: يجب فرض السيطرة على مضيق هرمز ولو استدعى تدخلاً عسكرياً

أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام بقرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء زيارة المبعوث ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى باكستان، مفضلاً مواصلة الجهود الدبلوماسية مع إيران في هذه المرحلة، واصفًا القرار بأنه “صائب للغاية”.

وقال جراهام على صفحته الرسمية عبر منصة إكس، إن الرئيس ترامب “ذهب إلى أبعد مدى ممكن” في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي، من خلال تمديد وقف إطلاق النار، لكنه أشار في المقابل إلى أن الرد الإيراني جاء عبر “تصعيد الاعتداءات على الملاحة الدولية وزيادة الاستفزازات”.

وأضاف أن الأولوية القصوى للولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن تكون فرض سيطرة صارمة على مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب “تدخلًا عسكريًا أمريكيًا على المدى القصير”.

وأوضح أن المخاطر المرتبطة بالتحرك العسكري “مبررة” إذا كان الهدف استعادة حرية الملاحة في المضيق، داعيًا إلى استمرار الضغط على إيران لمنعها من العودة إلى سياساتها السابقة، على حد تعبيره.

وتابع: “لنواصل الضغط، ونفتح المضيق، وإذا لزم الأمر نستأنف العمليات العسكرية، لضمان ألا تعود إيران إلى أساليبها السابقة. أحسنتم يا سيادة الرئيس”.