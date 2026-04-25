ترامب يعلن إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان للقاء الإيرانيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلغاء زيارة كل من: المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر؛ للقاء الوفد الإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأوضح ترامب- حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي- أنه لن يرسل ويتكوف وكوشنر في رحلة طويلة إلى باكستان دون هدف.

وأشار ترامب إلى أن طهران لا تمتلك أي أوراق، لافتا إلى أنه يمكن للإيرانيين الاتصال بالولايات المتحدة في أي وقت.

وردا على سؤال حول ما “إذا كان ذلك يعني أنه سيستأنف الحرب؟”، قال ترامب: "لا، هذا لا يعني ذلك. لم نفكر في الأمر بعد".