الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل محاولة الاغتيال بساعتين.. هل تنبأت متحدثة البيت الأبيض بالحادث قبل وقوعه؟

محمد على

قبل العشاء الصحفي في البيت الأبيض، أطلقت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت: عبارة غريبة نظرا لما حدث بعدها ، حيث قالت نصا إنه"سيتم إطلاق بعض الرصاصات الليلة".

قبل محاولة الاغتيال ، دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت "الجميع" لمشاهدة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مدعيةً أنه سيكون "مضحكاً" و"مسلياً" و"سيتم إطلاق بعض الرصاصات الليلة".

ما بدا في البداية مجرد إشارة مجازية إلى توجيه ترامب انتقادات لاذعة خلال خطابه، سرعان ما اتخذ معنىً أكثر إثارة للقلق. فبعد لحظات، دوت أصوات طلقات نارية في مكان الفعالية، مما أثار حالة من الذعر داخل قاعة الفندق الذي كان يتم فيه الاحتفال، ودفع عناصر الخدمة السرية إلى إخراج ترامب وزوجته ميلانيا ترامب ونائبه جي دي فانس  وعدد من كبار مسؤولي الحكومة على وجه السرعة.

بعد حوالي ساعة من إخراج ترامب من قاعة إطلاق النار، نشر ترامب على موقع تروث سوشيال  أن "مطلق النار قد تم القبض عليه".


وأضاف ترامب: "لقد كانت أمسية رائعة في واشنطن العاصمة، وقامت أجهزة الخدمة السرية وإنفاذ القانون بعمل رائع".

خلال لحظات إطلاق الذي كان مسموعا من خارج القاعة ، توقف الحضور عن الكلام فجأة، وبدأوا يصرخون "انبطحوا، انبطحوا!" مع دويّ صوت الطلقات في المكان.

احتمى الضيوف، الذين كان يزيد عددهم عن ألفي شخص، تحت الطاولات وسط حالة ذعر وهرج ومرج.


وبالنظر إلى ما قالته قبلا، فقد تحققت كلمات المتحدثة باسم البيت الأبيض بشكل غريب، إذ دوّت طلقات نارية خلال حفل العشاء الصحفي السنوي الذي كان يُقام في أحد فنادق واشنطن. وقد تجاوزت مشاهدات فيديو المقابلة 4 ملايين مشاهدة على منصة إكس.

وتوقع أحد مستخدمي موقع إكس قائلاً: "ستكون هناك تهويلات بنظريات المؤامرة التي ستسردها حول واقعة الاغتيال".

بينما أبدى آخرون دهشتهم واعتبروا أنه محاولة الاغتيال قد لا تكون مصادفة غريبة بالنظر إلى توقيتها و إطلاق النار .

