عقب تناولهم سمك مشوي.. إصابة شخص ونجلتيه بتسمم بأحد مراكز الدقهلية

الأحد 26/أبريل/2026 - 11:09 ص 4/26/2026 11:09:24 AM

اصيب شخص ونجلتيه بتسمم اثر. تناولهم وجبة. سمك مشوي بمنطقة الجسر الواقي بالمطريه بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتسمم 3,أشخاص عقب تناولهم وجبة سمك مشوي



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين

اصابتم بنزلة معويه عقب تناول سمك مشوي وقئ شديد

حيث اصيب كلا من السيد احمد البلاسي 44عاما بغثيان وقئ وونجلتيه الاء 17 اما ارتفاع بدرجه الحراره وقيء وعلياء 15,عاما بارتفاع بدرجه الحراره وقيء

تم نقلهم إلى مستشفى المطرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



