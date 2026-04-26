بالأسلحة البيضاء والشوم.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع مشاجرة بشارع المنشية بقرية المواجد التابعة لمركز المنزله بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 اشخاص اثر التعدى عليهم بالضرب من اخرين بسكين وشوية.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من محمد محمد عوض يوسف 58عاما بجروح قطعيه بالرأس ؛,محمد الصياد محمد عوض ،36عاما جروح قطعيه بالرأس ولمياء محمد محمد احمد37عاما بجروح قطعية بالرأس

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

