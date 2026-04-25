إنشاء حديقة جوهرة المنصورة بالدقهلية .. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء حديقة "جوهرة المنصورة" بشارع الجيش بنطاق حي غرب المنصورة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لبدء استقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يهدف إلى إضافة متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة.

ولفت المحافظ إلى أنه قد تم التوجيه بتنفيذ أعمال الحديقة وفق تصميم عصري يلبي جميع الاحتياجات، حيث تشمل منطقة للأطفال مجهزة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية بمحافظة الدقهلية، حيث تُعد الحديقة فضاءا حضاريًا يليق بأبناء الدقهلية.

وشدد محافظ الدقهلية على محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الحديقة "جوهرة المنصورة" لتضاف إلى مجموعة الحدائق التي تم افتتاحها مؤخراً بمدينة المنصورة، مشيراً إلى أنه يجري إنشاء حدائق عامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.