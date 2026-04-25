الدقهلية: رفع ونقل 15 ألف طن مخلفات صلبة خلال أسبوع

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المضي قدمًا في خطة المحافظة لتخليصها من نواتج الهدم والبناء والمخلفات الصلبة بكافة الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التخلص العشوائي وحوكمة منظومة نقل المخلفات، استناداً إلى أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمتابعة قيام أصحاب رخص الهدم بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة وفرت أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلاً من كونها عبئاً بيئياً.

وأكد أن الإشراف على أعمال النقل يتم عبر لجان متخصصة لضمان عدم حدوث أي تخلص عشوائي، وأهاب بالسادة المواطنين وأصحاب تراخيص البناء والشركات بالالتزام الكامل بالقانون، ونقل المخلفات إلى المواقع المعتمدة، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للدقهلية.

و كلف محافظ الدقهلية، محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة التنفيذ، وبدأت في الوحدات المحلية بـ (غرب المنصورة، مدينة المنصورة، مركز منية النصر، مركز أجا، مركز تمي الأمديد، ومركز بلقاس)، مع فرض رقابة صارمة على أصحاب تراخيص الهدم والبناء لضمان الالتزام بنقل المخلفات إلى المواقع المعتمدة.

و أوضح محمد حمص أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، استقبلت مواقع التخلص الآمن حوالي 15.400 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء، ويجري حاليًا معالجتها وتدويرها بالكامل، حيث قامت المحافظة بتوفير مواقع مجهزة لاستقبال مخلفات الهدم والبناء، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لمعالجة وتدوير المخلفات، مما يحقق القضاء على ظاهرة التراكم العشوائي في الشوارع، وحماية البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.