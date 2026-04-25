جنون الأسعار.. تذكرة نهائي كأس العالم تتجاوز 2 مليون دولار
البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل 4 دول أوروبية
"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط جاسوس ومسلحين مدعومين من أمريكا وإسرائيل
برلماني: تحرير سيناء ملحمة وطنية خالدة تجسد إرادة وصمود المصريين
الدفاع الإيرانية: أمريكا تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه من مستنقع الحرب
وزير الخارجية التركي: ننظر المشاركة في عمليات إزالة الألغام بمضيق هرمز
الطماطم 29 جنيهًا والتفاح 60.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق
بفستان أبيض.. ميرنا جميل تستعرض جمالها عبر إنستجرام
25 أبريل في الذاكرة الوطنية.. على حفظي: ملحمة أكتوبر أعادت لمصر كرامتها
أطول عطلات العام الرسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. إنقاذ مريضة من سكتة دماغية حادة بمستشفى دكرنس

همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بمستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا، بعد تعرضها لسكتة دماغية حادة نتيجة انسداد كامل بالشريان السباتي الأيسر.


واستقبل قسم الطوارئ الحالة خلال ساعة ونصف من ظهور الأعراض، والتي تمثلت في شلل بالجانب الأيمن من الجسم، وفقدان القدرة على الكلام والفهم، وصعوبة في البلع، إلى جانب ارتخاء بعضلات الوجه، ما استدعى التدخل الفوري وفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، وتقييم الحالة بشكل عاجل، حيث تم إعطاء عقار إذابة الجلطات (Metalyse) خلال وقت قياسي، لم يتجاوز الساعتين من بداية ظهور الأعراض، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا في تحسين فرص التعافي.

وقد تم نقل المريضة إلى وحدة السكتة الدماغية لاستكمال المتابعة، حيث أظهرت الحالة تحسنًا ملحوظًا، تمثل في استعادة جزء من حركة الجانب الأيمن، وتحسن تدريجي في باقي الأعراض، مع استجابة واضحة للعلاج.

وضم الفريق الطبي الدكتورة نهلة عبدالله أبو خضير، والدكتور أحمد سهل محمود، إلى جانب فريق أطباء المخ والأعصاب، وفريق التمريض بوحدة السكتة الدماغية، وقسم الاستقبال، والعناية المركزة، الذين عملوا بروح الفريق لضمان سرعة التدخل ودقة التنفيذ.

وأكد  الدكتور حمودة ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية تعمل على التوسع في إنشاء وتطوير وحدات السكتة الدماغية داخل مستشفيات المحافظة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية المتخصصة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تمثل ركيزة أساسية في إنقاذ المرضى وتقليل نسب الإعاقة الناتجة عن الجلطات.

وأشاد وكيل الوزارة جهود الفريق الطبي، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الحالة، ومؤكدًا أن التوجه السريع للمستشفى عند ظهور أعراض السكتة الدماغية يمثل الفارق الحقيقي في إنقاذ الحياة.
 

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟

تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان
تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان
تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان

الكيوي سر الصحة والجمال.. فوائد مذهلة لهذه الفاكهة ولماذا ينصح الخبراء بتناول قشرتها

فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي
فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي
فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة للشيف محمد حامد

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

