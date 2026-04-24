محافظ الدقهلية يصدر كتابا دوريا لترشيد الإنفاق العام وضبط منظومة الإنارة العامة

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، كتابا دوريا بشأن ترشيد وضبط منظومة الإنارة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء، والحد من الاستهلاك العشوائي، وتقليل كميات الوقود المستخدمة للمركبات الحكومية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 15%.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بتنفيذ تكليفات الكتاب الدوري، والتي تشمل، الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية، إطفاء وحدات الإضاءة في الأماكن التي تتوفر بها إضاءة طبيعية كافية، وأثناء فترات التوقف، وبعد انتهاء مواعيد العمل، استبدال اللمبات التقليدية باللمبات الموفرة للطاقة (LED)، إغلاق الإضاءة الخارجية للمباني بعد انتهاء مواعيد العمل، باستثناء الأماكن الحساسة.

كما تضمنت توجيهات المحافظ، الاستفادة القصوى من التهوية الطبيعية، واستخدام المراوح بدلاً من أجهزة التكييف.



· عند الضرورة، استخدام أنظمة تكييف عالية الكفاءة، وإغلاق الأبواب والنوافذ قبل تشغيلها، ضبط درجة حرارة جهاز التكييف على 25 درجة مئوية أو أكثر، وإجراء الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وتنظيف فلاتر الهواء، وإغلاق أجهزة التكييف عند مغادرة المكان وبعد انتهاء مواعيد العمل.

وفيما يخص الأجهزة الكهربائية، شدد على إغلاق أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وأي أجهزة أخرى في حال عدم استخدامها لفترة طويلة أثناء اليوم، وكذلك غلقها بالكامل بعد انتهاء مواعيد العمل، وعدم استخدام سخانات المياه الكهربائية (الغلايات) نهائيًا داخل المكاتب.

أما بالنسبة للمباني المزودة بمحطات شمسية، يتم تنظيف الألواح بشكل دوري يومًا بعد يوم، قبل الساعة التاسعة صباحًا أو بعد الساعة الخامسة مساءً.

وفيما يخص الإنارة العامة (خاص بالوحدات المحلية)، يتم رفع اللمبات غير المقننة في الإنارة العامة، وكذلك اللمبات المتوهجة (غير الموفرة)، ومتابعة فصل الكشافات واللمبات بعد شروق الشمس وطلوع النهار، ومتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق المحددة.