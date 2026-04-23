محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بحي شرق المنصورة، مؤكداً أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، يرافقه الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، واللواء وائل الشربيني، مدير المتابعة الميدانية.

وتفقد المحافظ منفذ بيع الخبز المدعم الملحق بالمعرض الدائم، والذي يبيع الخبز على مدار اليوم وفقا للحصص المقررة لكل بطاقة تموينية، مشددا على منع صرف أكثر من حصة لنفس الشخص، مشيرا إلى أن منفذ بيع الخبز بالمعرض الدائم يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة، ويحد من التكدسات والزحام، خاصة خلال فترات الذروة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف الأساسي من المعرض هو توفير سلع ومنتجات متنوعة تلزم الحياة اليومية للأسرة بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين خاصة من السلع الغذائية في مكان واحد للتخفيف عنهم في الحصول على متطلباتهم.

وتفقد المحافظ منفذ بيع الأسماك واللحوم، مشددا على النظافة العامة للمكان، كما تفقد محل بيع الخضراوات والفاكهة، مؤكدا على الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المعروضات والالتزام بالأسعار المعلنة، كما تفقد محل بيع البيض الأبيض والأحمر.

وشدد على رئيس حي شرق المنصورة بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين.