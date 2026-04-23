اصطدام ربع نقل بتوك توك ..إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث بالدقهلية

أصيب 3 اشخاص. بأصابات متفرقة اثر وقوع حادث على طريق بني عبيد - ميت فارس بمحافظة الدقهلية حيث وقع تصادم ربع نقل في توك توك.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بنى عبيد حيث اصطدمت ربع نقل بتوك توك.

وأدى ذلك إلى إصابة كلا من السيد ناصر عباس 45 عاما

بكسر بالقدمين وجروح بالوجه. وهدى محمد الشبراوى 50 عاما بكسر مضاعف بالقدم اليمنى و كسر بالضلوع، وآيات صبرى اسماعيل محمد 60 عاما حيث أصيبت بكسر بالعمود الفقرى وجميعهم مقيمى بني عبيد.



تم نقل المصابين الى مستشفى بنى عبيد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق